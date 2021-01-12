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Galatasaray'da savaş kapıda! Fatih Terim'in istediği 4 isim alınamıyor

Galatasaray'da Fatih Terim 4 transfer istiyor ama yönetim çözüm üretemiyor. Kısa sürede transferde beklenen adımlar atılamazsa Fatih Terim ve yönetim arasında yeni bir kriz çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Tecrübeli teknik adamın Henry Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mohamed'i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.

Takvim'in haberine göre; yönetim Finansal Fair Play ve harcama limitleri nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu nedenle Başakşehir'e İrfan Can için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Ayrıca İrfan Can-Luyindama takası da şu anda masada. Mohamed konusunda ise Zamalek'in istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler adeta tıkanma noktasına geldi.

Yeni kriz kapıda
Eğer kısa sürede transferde beklenen adımlar atılamazsa Fatih Terim ve yönetim arasında yeni bir kriz çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yönetimin bu kez hızlı davranması bekleniyor.

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