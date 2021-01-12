Amerika'yı korkutan tarih! 20 Ocak 2021'de iç savaş mı çıkacak Simpsonlar kehaneti

ABD tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyor. ABD Kongresinin basılmasının ardından 20 Ocak 2021 için alarm verildi. Bu tarihte ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreni var. Kehanetleri ile ünlü Simpsonlar dizisinin bu tarih için iç savaşı işaret eden görseli gündeme oturdu.

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Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde başkent Washington'da da gergin bir hava hakim. FBI'ın eyaletlere yaptığı uyarının 16-20 Ocak tarihleri arasını, başkent Washington için de 20 Ocak öncesinde 3 günü kapsadığını belirtiliyor.

Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel Hokanson, cumartesi gününe kadar yaklaşık 10 bin ulusal muhafızın Washington'a beklendiğini ve bu birliklerin güvenlik, lojistik ve iletişime destek vereceğini söyledi. Hokanson, gerekirse bu sayının 15 bine yükseltilebileceğini belirtti.

ABD'nin korktuğu gün

Washington Anıtı'nın da 24 Ocak'a kadar güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı kalacağı açıklandı. Yemin töreni komisyonu, törene katılmak için Washington'a gelmek isteyenlere televizyonlardan izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Simpsonlar dizisindeki iç savaş kehaneti

ABD 20 Ocak 2021 tarihinde çıkacak olaylar için büyük endişe yaşıyor. Bunda kehanetleri ile ünlü Simpsonlar dizisindeki bir kare de etkili oldu.

Kongrenin basılması dahil bir çok olayı bilen dizi bu kez 20 Ocak 2021 tarihini işaret ediyor.

Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali yer alıyor. Arka fonda kentin bir iç savaşta yıkıma uğradığı görülüyor.