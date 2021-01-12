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Canan Kaftancıoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili olarak “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden bir açıklama yaparak “Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır” yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi

Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında 1’er milyon liralık tazminat davası açtı ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

“Yoksul ailelerle paylaşacağım”

Canan Kaftancıoğlu, tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul'da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan ailelerle paylaşacağını söyledi.

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