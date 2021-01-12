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HABER /  SAĞLIK

Korkutan araştırma! Kovid-19'u yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu ortaya çıkıyor

Çinli bilim insanları, Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek yürüttüğü araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Buna göre Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra bir sağlık sorunu görüldüğü ortaya çıktı.

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 Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü. Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

 6 ay sonra çıkıyor

Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde azalma

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

"Uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz"

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

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