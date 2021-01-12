Çin aşısı Sinovac'la ilgili Reuters'den endişe yaratan bomba iddia

TÜRKİYE'nin aldığı Çin Sinovac ile ilgili Reuters ajansı bomba bir iddia ortaya attı. Reuters, “Aşının etkinliği Brezilya’da söylendiği gibi değil, %60’ın altında” diye duyurdu.

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Çin aşısı Sinovac hakkındaki son dakika iddiası uluslararası haber ajansı Reuters'de yer aldı. Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da testleri yapılan Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili 3 ülkede farklı rakamlar ortaya çıkmıştı. Brezilya'daki testlerde aşının başarı oranı yüzde 78 olarak açıklanmıştı. Reuters'ın geçtiği habere göre bu gerçek değil. Brezilya'daki testlerde Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüzde 60'ın altında çıktığı iddia ediliyor.

Brezilyalı araştırmacılar Perşembe günü, aşının hafif COVID-19 vakalarına karşı% 78 etkili olduğunu ve ciddi vakaları tamamen önlediğini söylediler. Ancak bağımsız uzmanlar, CoronaVac olarak bilinen Sinovac aşısının III. Aşama denemesinden elde edilen bulgular üzerinde daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

Aşının etkisi yüzde 50-60 arasında

Endonezya, % 65 etkili olduğunu gösteren ara verilere dayanarak Pazartesi günü aşı acil kullanım onayı verdi. Brezilya haber sitesi UOL, Butantan'ın Salı günü açıklayacağı etkinlik oranının% 50 ila% 60 arasında olduğunu bildirdi.

Çin aşısının için acil kullanım izni talep dosyada gönüllülerin yaşı ve cinsiyeti gibi bilgilerin de yer almadığı ortaya çıktı.

Brezilya bugün açıklayacak

Brezilya'da aşıyı test etmek ve üretmek için Sinovac ile ortaklık yapan Butantan biyomedikal merkezi, bugün Türkiye saatiyle 15.45'te daha eksiksiz bir sonuç raporu yayınlayacak. Butantan biyomedikal merkezinin direktörü Dimas Covas, devam eden analizin geçen hafta açıklanan "klinik etkililiğe" ek olarak yeni bir "genel etkinlik" oranı verdiğini söyledi.