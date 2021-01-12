İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren operasyonları başladı

Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık.' dedib.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı. Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor.

Eren-1 Tendürek Operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bu arada operasyonda kullanılan mermilerin üzerine Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in isimleri ile 'unutmayacağız', 'iyi ki varsınız' ifadeleri yazıldı.

Yıldırım operasyonlarında 153 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca 2020 yılında, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek amacıyla başlatılan Kapan ve Yıldırım Operasyonları'nın başarı ile icra edildiği hatırlatılarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan Yıldırım Operasyonları, 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı.

Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen, 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere toplam 11 bin 733 operasyonda, 153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş, 90 işbirlikçi yakalanmış, 707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş; 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilogram patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.