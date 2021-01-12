BIST 1.545
DOLAR 7,47
EURO 9,08
ALTIN 447,75
HABER /  EKONOMİ

Deutsche Bank, Kongre baskını sonrası Trump ile iş yapmamaya karar verdi

Deutsche Bank ve Signature Bank, ABD'de beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını sonrası Trump ve şirketleriyle çalışmayı bırakacağını açıkladı.

Abone ol

Bloomberg'de yer alan habere göre, Deutsche Bank'tan ismini vermeyen kaynaklar bankanın bundan sonra Donald Trump ve şirketleriyle iş yapmayacağını söyledi. Trump'ın Frankfurt merkezli bankaya 300 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor. 

Deutsche Bank ABD Sorumlusu Christiana Riley, Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskın yapmasının ardından Linkedln hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı: Dün ABD ve demokrasimiz için karanlık bir gündü. Halkın iradesinin gerçekleşmesi ve barışçıl bir görev tesliminin yapılması için çalışanlarla ve Anayasa'yla gurur duyuyoruz.

Trump ile artık çalışmayacaklar

Deutsche Bank, Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.

Signature Bank da bağlantıyı kesti

Trump'In 5.3 milyon dolarının bulunduğu bilinen New York merkezli Signature Bank'tan iki kaynak da iki kişisel hesabın kapatılacağını açıkladı. Banka sözcüsü, Trump'ın 20 Ocak'ta görevi resmen sonlanmadan önce ayrılması gerektiği düşüncesini de paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz ve Amerika halkının çıkarı için en doğru olanın ABD Başkanı'nın istifa etmesi olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Signature Bank, Donald Trump ve çevresinden Ivanka Trump, Jared Kushner ve Michael Cohen gibi isimlerle çalışıyordu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2021 ceza listesi
Bombalı terör saldırısında şehit edilen kaymakamın ağabeyi işkence iddiasında bulundu
Son 3 gün kaldı! İstanbul'da uzun kuyruklar oluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren operasyonları başladı
Hilal Kaplan'dan 'ABD' yorumu: Mesele Trump değil, sen hala anlamadın mı?
Korkutan araştırma! Kovid-19'u yenenlerde 6 ay sonra sağlık sorunu ortaya çıkıyor
Mersin'de bisikletiyle gezmeye çıkmıştı! Acı haber geldi
Çin aşısı Sinovac'la ilgili Reuters'den endişe yaratan bomba iddia
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı günler sonra yükseldi
Vakalar yüzde 70 geriledi! Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği
Yorumlar