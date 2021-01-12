Bursasporlu Ali Akman'ı Arsenal ve Chelsea de istiyor

Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ali Akman için İngiltere'den Arsenal ve Chelsea iddiası geldi. Daily Mail gazetesi, iki Londra ekibinin de oyuncuyu istediğini yazdı.

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Daily Mail gazetesinin haberine göre; Chelsea ve Arsenal, Ali Akman'ı istiyor. Bursaspor formasıyla bu sezon 16 lig maçında 9 gol atan oyuncunun Galatasaray ve Red Bull Salzburg'un da istediği öne sürülen haberde, "Chelsea ve Arsenal, Türk oyuncu için yarışta" denildi.

Bursaspor'daki performansıyla Avrupa'nın elit takımlarının gündemindeki ismi Red Bull Salzburg ve Galatasaray'ın Aralık ayında kadrosuna katmak istediğine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Ali Akman, Bursaspor genç takımında kendini gösterdi. Türkiye'nin ağustos 2018'de Beluras'u 2-0 yendiği U17 maçında orta sahadan attığı golle manşetlere taşındı. O zamandan bu yana hızı ve yetenekleriyle etkilemeye devam etti ve şimdi kariyerinde yeni bir seviye istiyor.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, kulübüyle yeni bir anlaşmaya sıcak bakmıyor. Bursaspor ise oyuncuyu en az tazminatla yazın göndermemek için teklifleri değerlendirmek istiyor. Chelsea ve Arsenal oyuncuyu istese de Almanya, İtalya ve Fransa'dan da talipleri bulunuyor."