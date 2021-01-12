Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 sene futbol oynadım önünü açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmasıyla ilgili olarak amatör futbolcuların sorunlarını dinlerken "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreninde konuştu. Kurdele keserek yapılan açılışın ardan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a model adı Alparslan olan üç dünya rekoruna sahip özel ve şampiyon bir yay hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

''Çok şükür sesimizi duyurduk''

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi için kurmaylarına talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı.