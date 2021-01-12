Gaziantep'te intihar: Yaşadığı binanın yangın merdiveninde asılı bulundu

GAZİANTEP'te pazar gününden bu yana haber alınamayan İbrahim Etem Y., (26) yaşadığı binanın yangın merdivenine bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.

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Olay, pazar gecesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü öğrenilen İbrahim Etem Y., kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde İbrahim Etem Y.'yi oturdukları binanın beşinci katındaki yangın merdiveninde iple asılı cansız bedenini buldu. İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Öldürülmüş olmasından şüpheleniyorum" Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alan Mustafa Y., "Oğlum daha önce uyuşturucu madde bağımlısıydı. Ama bir süredir uyuşturucuyu bıraktı ve tedavi görüyordu. Oğlum hayatına son verecek birisi değildi. Öldürülmüş olmasından şüpheleniyorum" dedi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.