BIST 1.552
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,58
HABER /  YEREL

Gaziantep'te intihar: Yaşadığı binanın yangın merdiveninde asılı bulundu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te pazar gününden bu yana haber alınamayan İbrahim Etem Y., (26) yaşadığı binanın yangın merdivenine bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.

Abone ol

Olay, pazar gecesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü öğrenilen İbrahim Etem Y., kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde İbrahim Etem Y.'yi oturdukları binanın beşinci katındaki yangın merdiveninde iple asılı cansız bedenini buldu. İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Öldürülmüş olmasından şüpheleniyorum"                                                       Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alan Mustafa Y., "Oğlum daha önce uyuşturucu madde bağımlısıydı. Ama bir süredir uyuşturucuyu bıraktı ve tedavi görüyordu. Oğlum hayatına son verecek birisi değildi. Öldürülmüş olmasından şüpheleniyorum" dedi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da Melek İpek'in kocasıyla ses kaydı çıktı! Cezaevinde kocası rüyasına girmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanahmet ve Suruç saldırılarının zanlısı IŞİD'li terörist yakalandı! MİT-Emniyet operasyonu
Alkollü araç kullanma cezası kaç para oldu yeni cezalar
Bursa'da tarlanın içinde bulundu! Yasak bölgeyi gözlerini ayırmadan izliyorlar
Trafik kurallarına uymayan yayalar kaç para ceza ödeyecek?
Antalya'da kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı
Yeni Malatyaspor’a Tetteh ve Acquah'tan büyük şok
Plakada değişikliğin cezası kaç para oldu 2021 yeni trafik cezaları
'Dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın! Alman polisi düğmeye bastı
Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti
Muharrem İnce yeni partinin ismi için ipucu verdi bazı CHP'li vekillerle ilgili iddiası olay oldu
Yorumlar