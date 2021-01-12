Antalya'da Melek İpek'in kocasıyla ses kaydı çıktı! Cezaevinde kocası rüyasına girmiş

Öldürmekle tehdit etmiş: Ablası Melek İpek'le kısa süreli görüşen Nimet Çelik (29) sürekli şiddet gördüğü şeklinde ifadeyi görünce çok şaşırdığını ve ablasına sorduğunu belirterek, “Ablamla kısa süreli görüştüm ve bize neden söylemediğini sordum. 'Babanı, seni aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş o yüzden Melek bu durumu bize anlatmamış" dedi.