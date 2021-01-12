Antalya'da Melek İpek'in kocasıyla ses kaydı çıktı! Cezaevinde kocası rüyasına girmiş
ANTALYA'da kocasını öldüren Melek İpek'in cezaevinde rüyasında kocasını gördüğü öğrenildi. Avukat o rüyayı anlatırken cinayetten bir gün önce çekilen ses kaydından da ilk kez bahsetti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini öne sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İpek olayın ardından jandarmaya teslim olurken kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7) savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi. Bilgisayar alınan ve internet bağlatılan evde elektronik sistem üzerinden eğitimleri devam eden iki kız kardeşin bulundukları yerde mutlu oldukları görüldü.
Teyzesi Nimet Çelik ve anneannesi Hatice Çelik'in (50) hem kişisel bakımları hem de dersleriyle yakından ilgilendiği iki kız kardeşe ayrıca psikolojik destek de veriliyor.
Şiddeti gizlemiş: 12 yıllık evlilikleri boyunca Melek İpek'in sürekli şiddete maruz kaldığını ve bunu ailesinden gizlediği ise jandarma karakolunda verdiği ifadede ortaya çıktı.
Öldürmekle tehdit etmiş: Ablası Melek İpek'le kısa süreli görüşen Nimet Çelik (29) sürekli şiddet gördüğü şeklinde ifadeyi görünce çok şaşırdığını ve ablasına sorduğunu belirterek, “Ablamla kısa süreli görüştüm ve bize neden söylemediğini sordum. 'Babanı, seni aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş o yüzden Melek bu durumu bize anlatmamış" dedi.