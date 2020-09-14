Serap Paköz Gerçeğin Peşinde sunucusu kimin eşi kocası kim?

Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde adında televizyon programını sunan Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Deneyimli televizyoncu Serap Ezgü 55 yaşında ve aslen Ankaralı. Şarkıcı Sümer Ezgü'den ayrıldıktan sonra Serap Paköz soyadını kullanan televizyoncunun Ceren Ezgü adında bir kızı var.

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Star TV'de Gerçeğin Peşinde adlı programı sunmaya başlayan deneyimli televizyoncu Serap Ezgü'nün hayatı merak konusu oldu. Uzun yıllardır ekranlarda olan Serap Ezgü aslen Ankaralı ve 55 yaşında. İki evlilik yapan Serap Paköz'ün son eşi şarkıcı Sümer Ezgü olmuştur. 2000 yılında boşanan çiftin Ceren Ezgü adında bir kızları vardır.

Serap Paköz, Çukurova İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Serap Paköz, üniversite yıllarında TRT tarafından açılan sınavı kazanarak spikerlik kariyerine başladı. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz gibi gündüz programları sunan Serap Paköz, Ankara doğumludur.

Serap Paköz kimdir: Serap Paköz (d. 15 Haziran 1965, Ankara), Türk sunucu.

15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti.

Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu.