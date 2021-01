Mustafa Avkıran aslen nereli yaşı kaç eşi Övül Avkıran ve oğlu kimdir?

SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur 4. sezonu ile devam ediyor. Çukur'un en dikkat çeken isimlerden biri de Çukur'da Cengiz Erdenet karakterini oynayan Mustafa Avkıran olmuştu. Peki Çukur'dan ayrılan birçok dizide rol alan 57 yaşındaki Mustafa Avkıran kimdir, aslen nereli ve eşi Övül Avkıran kimdir?

SHOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular da katıldı. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri de Cengiz Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mustafa Avkıran olmuştu. Kınalı Kar, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Yeni Gelin gibi ses getiren birçok dizide rol alan Mustafa Avkıran aslen Gaziantepli ve 57 yaşında. Övül Avkıran ile evli olan Mustafa Avkıran'ın Alaz adında bir oğlu var.

Cengiz Erdenet diziden ayrıldı: Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansı sundu. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece Çukur'da Cengiz Erdenet rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.

Mustafa Avkıran kimdir: Mustafa Avkıran Mart 1963, Gaziantep doğumlu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA AVKIRAN FİLMOGRAFİ

Ateşten Günler (1987)

Ayaşlı ve Kiracıları (1989)

Yalnızlar (1991)

Zontellektüel Abdullah (1994)

Sokaktaki Adam (1995)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Kayıkçı (1998)

Kurtlar Sofrası (1999)

Köstebek (2) (1999)

Yılan Hikayesi (1999-2001)

Kurşun Kalem (2000)

Pencereden Kar Geliyor (2001)

The Only Journey of His Life (2001)

Kınalı Kar (2002)

Beni Bekledinse (2004)

Köpek (2005)

Yaprak Dökümü (2008-2010)

Av Mevsimi (2010)

Kuzey Güney (2011-2012)

Kaçak (2013-2014)

Sevdam Alabora (2014)

Delibal (2015)

Filinta (2015)

Yeni Gelin - (2017-2018)

Azize - (2019)

Çukur - (2020)