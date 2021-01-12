İBB Kadıköy sahiline koydu vatandaş tepki gösterdi: İçki masası kuruyorlar
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı.
Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu.
Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise durumdan memnun.
Çardakları kötü niyetle kullanan ve sahildekilere rahatsızlık verenler de olunca, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine çardakların etrafına şerit çekilerek kullanıma kapatıldığı öğrenildi.
Arkadaşları ile sahilde yürüyüş yapan Zeynep Çağlar ise, "Kurallara uygun olarak kullanılırsa sorun yok. Her vatandaşın açık havadan, sahilden yararlanma hakkı var. Burada mangal yapmaya kalkarsanız tabii ki olmaz" dedi.