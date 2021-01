Meral Akşener de 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmasına katıldı Kılıçdaroğlu'nu korudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" sözleri üzerinden yapay gündem oluşturmakla suçladı.

İYİ Parti Lideri Akşener, siyaset gündemine oturan "sözde Cumhurbaşkanı" tartışmasına dahil oldu. Akşener, oluşturulan gündemin doğru olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde hareket etmediğini belirten Akşener, "Bütün bunları başlatan, bu sert kötü iğrenç dili başlatan sayın Erdoğan'dır. Bir türlü Ak Parti Genel Başkanlığı'ndan sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi, yapmadı. Bu tespitten sonra şimdi herhalde bir 15-20 gün bu kavga devam eder" diye konuştu.

"Sözde cumhurbaşkanı gündemini reddediyoruz''

'Sözde Cumhurbaşkanı' tartışmaları üzerinden oluşturulan yapay gündemi kabul etmediğini dile getiren Akşener, "Türkiye'de bir algoritma var. FETÖ'cü, sonra darbe, sonra hain. Şimdi bir de bu algoritmanın içine sözde oldu. Etti 4 algoritma. Dön baba dönelim bunları konuşmaya devam edeceğiz. Biz İYİ Parti olarak bu gündemi reddediyoruz. Bu gündem esnafın, basın emekçilerinin gündemini anlatmıyor. Bu pis, iğrenç dil dönüyor dolaşıyor sahibini vuruyor bumerang gibi. Biz bunlarla ilgili hep konuştuk, ısrarla bu dili, bu tavrı reddetmeye devam edeceğiz ki sizleri konuşabilelim diye" şeklindeki ifadelere yer verdi

"Bir saniyecik cumhurbaşkanı ol be kardeşim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke gündemiyle değil, AK Parti propagandası için sürekli konuştuğunu kaydeden Akşener, "Bir cumhurbaşkanı düşünün, AK Parti Genel Başkanlığını da bıraktı, 2 dakika pandemi, 20 dakika CHP'nin her bir kademedeki insanına bağırdı. Böyle bir pozisyonda bu ülke nasıl yönetilir? Seçilmiş cumhurbaşkanı eyvallah tersini söyleyen yok, 1 saniyecik cumhurbaşkanı ol be kardeşim. Dün AK Parti genel başkanı gibi de değildi, AK Parti'nin propagandadan sorumlu kişisi konumundaydı" değerlendirmesinde bulundu.