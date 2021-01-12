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Pentagon'dan 'Türkiye' açıklaması: F-35 üretimindeki katılımı azalmaya devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek daha da azalacağını söyledi.

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Rus basın kuruluşlarına demeç veren Campbell, S-400 savunma sistemlerinden dolayı F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye'nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı. ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını yineleyen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.

'Türk firmalarından imalatın kesilemedi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda F-35 programı konusunda atılan tek taraflı ve hukuksuz adıma karşın, Mart 2020 için planlanmasına rağmen Türk firmalarından imalatın kesilemediğine dikkati çekmişti.

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