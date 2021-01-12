Flaş iddia! TSK'da 3 general emekliye sevk edildi FETÖ ve yolsuzluk suçlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 Tuğgeneral ile bir Tümgenaralin YAŞ haricinde emekli edildiği iddia edildi. İki generale FETÖ suçlaması yapılırken, bir generale de yolsuzluk suçlaması yapıldığı öne sürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 generalin YAŞ kararları sonrasında emekliye sevkedildiği iddia edildi. Oda TV'nin haberine göre, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Tuğgeneral Serdar Atasoy'un hakkında FETÖ iddiası olduğu, yeni görevine hiç başlatılmadığı, kısa bir süre önce de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği bildirildi. Atasoy'un emeklilik dilekçesini verip, izne ayrılmasının ardından itirafçı olduğu öne sürüldü.

Tümgeneral Demir hakkında FETÖ iddiası

Diğer isim, yaklaşık 5 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Kutlay Demir. 15 Temmuz'dan sonra önce Tuğgeneral, ardından Tümgeneral yapılan Demir'in de hakkındaki FETÖ iddiasıyla emekli edildiği belirtildi.

Tuğgenerale yolsuzluk suçlaması

Emekliye ayrılmasına karar verilen üçüncü isim ise Tuğgeneral Rasim Yalınbaş. 2018 yılında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Hava Lojistik Kurmay Başkanlığı'na atanan Yalınbaş'ın ise FETÖ'cülük değil, yolsuzluk suçlamalarından dolayı TSK'dan uzaklaştırıldığı öğrenildi.