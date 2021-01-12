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Karabük'te bir an bile başından ayrılmadı! Yaptığıyla "insanlık ölmemiş" dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te aracıyla bir köpeğe çarpan Mehmet Eren, sokak hayvanını veterinere götürdü. Eren köpeğin başından bile ayrılmadı.

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Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Karabük Üniversitesinde (KBÜ) memur olarak görev yapan Mehmet Eren, aniden yola fırlayan sokak köpeğine çarptı. Eren ve yoldan geçen diğer sürücüler, otomobilin altında kalarak yaralanan köpeğin yardımına koştu. Acı çeken köpek, örtüyle sarılıp otomobile taşındı.

Eren, kendisine yardım eden 2 duyarlı vatandaşın otomobiliyle, yaralı köpeği veteriner kliğine götürdü. 2 vatandaşta Eren’in otomobiline binerek Eren’i takip etti. Sol ön ayağında kırık tespit edilen köpek tedaviye alındı. Köpeğin başından ayrılmayan Eren, "Aniden yola fırladı. Frene bastım ama istemeyerek de olsa maalesef çarpmış oldum. Arkadaşlar yardımcı oldu, sağ olsunlar. Beraber veterinere getirdik. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

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