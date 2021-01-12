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Mourinho'dan Mesut Özil'e: Onu isteyen kim?

Bir takipçisinin sorusu üzerine Tottenham'da oynamaktansa futbolu bırakabileceğini söyleyen Mesut Özil'e eski hocası Jose Mourinho'dan yanıt geldi.

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi, Mesut Özil'e ''Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

Basın toplantısında bir gazeteci konuyla ilgili Tottenham Menajeri Jose Mourinho'ya soru yöneltti. Mourinho ise Mesut Özil'in bu cevabıyla ilgili, ''Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?'' diye konuştu.

Jose Mourinho ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.

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