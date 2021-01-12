Hasan Kartal sessizliğini bozdu! Oğulcan Çağlayan hakkında konuştu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesini feshedip Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, UÇK'nın 6 maç men ve 1.2 milyon euro ceza verdiği eski oyuncuları Oğulcan Çağlayan hakkında konuştu. A Spor'a konuşan Kartal, ''Yapılan şey şu. Biz kulübün yöneticileriyiz. Bu arkadaşımız, Rizespor'un sıkıntılı olduğu dönemde 6 hafta kala bırakıp gitmiştir. Ben Oğulcan'ın gidişinin kesinlikle kendi tasarrufu olduğunu düşünmüyorum. Elimizde bir sözleşme var. Bunun gereğince uzatma opsiyonumuz var. TFF'ye başvurmuşuz ve TFF de uzatmayı kabul etmiş." dedi.

"Kulüpleri düzgün insanların yönetmesi lazım" Sözlerine devam eden Kartal, "Akabinde de kimler doldurduysa Oğulcan gitmiş ve sözleşmesini feshetmiştir. UÇK'nın verdiği bir karar var. Tahkim'in vereceği karar var. Umarım en doğru karar verilir. Etik olmayan şeyleri yapmanızın anlamı yok. Kulüpleri düzgün insanların yönetmesi lazım. Bir kulübü yönetiyorsanız kendi kulübünüzün hakkını, karşı kulübün hakkını ve oyuncunun hakkını düşünmeniz gerekir.

Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan transferinde ödenmeyen tutara ilişkin ise şu sözleri kaydetti:

''Oğulcan'ın Kayseri Erciyesspor'dan alınışında 200 bin euro gibi bir ödememiz var ama kulüple biz bir araya gelemiyoruz. 1 milyon euro ödenmiş, 200 bin euro kalmış. Onu da öderiz.''