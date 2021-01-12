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MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak! Hazırlıklar tamam Bahçeli'nin talimatı bekleniyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'ye kapatma davası açılaması için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtip, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'talimat'ını beklediklerini söyledi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'ye kapatma davası açılaması için Bahçeli'nin 'talimat'ını beklediklerini söyledi. CNN Türk’e açıklama yapan Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesi'ni hatırlatarak, şunları söyledi:

"MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacaktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenerek, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli açıklamanın devamında, "Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır" diye eklemişti.

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