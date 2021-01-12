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Hrant Dink davası sanığı Manisa’da yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan astsubay Okan Şimşek, Manisa’da yakalandı.

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek (53) hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu Manisa’da olduğu belirlenen Okan Şimşek, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevine gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, olay günü ve öncesinde sanık Okan Şimşek'in meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu sakladığı, sanık hakkında mütalaada istenmiş olan ceza miktarı, mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanık Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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