ABD'de Trump'a en büyük bağışı yapmıştı! Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasına en büyük bağışı yapan 87 yaşındaki yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti.

The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO'su ABD'li yatırımcı Sheldon Adelson, lenfoma ile mücadelesini kaybetti ve eşi vefat ettiğini duyurdu. Adelson’ın bir süredir kan kanseriyle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs salgını ortaya çıkarken Adelson, Nevada ve New York'ta sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilk müdahale ekipleri için 2 milyon cerrahi maske tedarik etti.



Kişisel Boeing 747'sini Çin'in Guangzhou kentindeki maskeleri alıp hemen dağıtım için her iki eyalete teslim etmesi için gönderdi. Şirket, Nevada'ya önemli miktarda yiyecek ve su tedarikine ek olarak yüz binlerce kişisel koruyucu giysi, ekipman ve yaklaşık 2 bin koronavirüs test kiti bağışlamasıyla gündeme gelmişti.







Trump'a en büyük bağışı yapmıştı

Adelson ve eşi Miriam’ın ABD Başkanı Donald Trump’a seçim kampanyasında en büyük para bağışı yapan kişiler arasında yer almıştı. Adelson’ın, 2015 yılından bu yana Cumhuriyetçi adaylara 250 milyon dolardan fazla bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.