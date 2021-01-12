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Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Anadolu Ajansı

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

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Trabzonspor Kulübü, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmediği kaydedildi.

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