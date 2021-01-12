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YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da zorla silah altına alınmaktan kaçan gençlere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeydoğusunda işgali altındaki bölgelerde zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir kişi yaralandı.

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YPG/PKK'nın, Arap nüfusun yoğun olduğu Deyrizor ve Haseke illerinde zorla silah altına alma uygulaması sürüyor.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçe merkezinde yaklaşık 15 genci zorla silah altına almak için sözde tutuklama uygulaması yaptı.

Örgütün silah altına alma uygulamasına karşı çıkan gençlerin bir kısmının kaçmaya çalıştığı, üzerlerine ateş açılması sonucu en az bir gencin yaralandığı öğrenildi.

 Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçe merkezinde, son aylarda evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında 18 ve üzeri yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.

Teröristler, alıkoydukları gençleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de sözde eğitim kamplarına götürüyor.

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