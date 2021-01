Anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Trabzon'da üzüntüden yere yığıldı

TRABZON'da Çakır ailesi geçim kaynakları olan inekleri telef olunca gözyaşlarına boğuldu. Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp, gözyaşı döken Yeter Çakır üzüntüden baygınlık geçirdi.

İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yeter Çakır, özel bir işletmeden satın aldığı samanı, ahırdaki 5 ineğine yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine, veteriner hekim çağırıldı. Veterinerin yaptığı kontrolde, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ineklere ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ineklerden 3’ü telef oldu. İnekler, araziye açılan çukura gömüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan numune alınıp, inceleme başlatılırken, Çakır ailesine, Tonya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Fonu’nca da bir inek desteği verildi.



Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp gözyaşı döken Yeter Çakır, o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır’ın kısa süreli baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ahırında sevip okşadığı buzağının ve diğer sağlığına kavuşan hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Çakır, yardım bekliyor.







"Anneciğim sakın bir yere tutmayın onlar bize haramdır"

Hayvancılıktan başka bir geçim kaynağı olmadığını belirten Yeter Çakır, “Buzağımla teselli olmaya çalışıyorum. 25 günlükken annesi öldü yetim kaldı. Onlar benim her şeyim, velinimetim, canım idi. Ben onlara her şeyi öğrettim. Ben onlara derdim ki, ‘Anneciğim sakın bir yere tutmayın onlar bize haramdır’ tutmazdılar. Ben dereye atlasam onlar peşime atlarlardı, öyle yetiştirdim onları. ‘Sağ ayağını kaldır’ derdim, kaldırırdı. ‘Sol ayağını kaldır’ derdim, kaldırırdı. Ben onlarla çocuk gibi ilgilendim. 'Ölen mal olsun’ diyorlar; ama öyle değil, onlar candır, yürektir, ciğerdir, onlar da bir çocuktur. Söylenen gibi olmuyor; canımdan can kopuyor” dedi.







"Samanı yedikten sonra da bir ineğim daha gitti"

Yeter Çakır’ın eşi Yüksel Çakır da çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Yayladan köye göç ettim. ‘Çayırım tükenir’ diye 2 ton saman aldık. Beş ineğim vardı, samandan yetirmeye başladık. O ineklerimden 2’si öldü. ‘Samanı daha yetirmeyelim, bakalım bu samandan dolayı mı kaynaklandı’ dedik. Bir ay samanı yetirmedik; bir aydan sonra bir çuval daha saman yetirdik. Samanı yedikten sonra da bir ineğim daha gitti. Yetkililer bu samandan numune aldı. Hayvanlarım samandan mı, başka bir şeyden mi öldü? Henüz bir bilgi alamadık” diye konuştu.