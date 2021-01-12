Elazığ'da 102 yaşındaki Şahide Gürbüz koronavirüsü yendi! 80 torunu var

ELAZIĞ'da, 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, evinde gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenmeyi başardı. Gürbüz işin sırrını anlattı ve herkese maske takma çağrısı yaptı.

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6 çocuğu ve 80 torunu bulunan Şahide Gürbüz ile oğlu ve gelininde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı test sonucunun pozitif çıkması üzerine üçü de karantinaya alındı. Sağlık ekibi tarafından uygulanan 10 günlük tedavinin ardından 3 aile ferdi de koronavirüsü yendi.

Gürbüz, AA muhabirine, Sivrice ilçesinin Sürek köyünde yaşadığını, oğlunun isteği üzerine 2 yıl önce köyden kente taşındıklarını belirtti.

Doğal besinler tüketti

Yaklaşık 13 gün önce koronavirüse yakalandığını, karantina süresince yazın köyden getirdikleri süt, bal, kaymak, pekmez, üzüm şurubu, tereyağı gibi doğal besinleri bol bol tükettiklerini anlatan Gürbüz, virüsü yenmeyi başardıklarını aktardı.

"Herkes maske taksın"

Gürbüz, köydeki doğal yaşamın kendilerini bugüne kadar sağlıklı ve dinç tuttuğunu anlatarak, "Bugüne kadar ömrümde bir kez nezle şikayeti ile hastaneye gittim. Çok zorlanmadan koronavirüsü yenmeyi başardım. Herkes maske taksın." dedi.