Bursaspor'u farklı geçen Antalyaspor tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor konuk olduğu Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Akdeniz ekibine çeyrek finali getiren golleri 6'da Hakan Özmert (P), 33'te Gökdeniz Bayrakdar ve 36'da Adis Jahovic kaydetti.

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5. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Konuk ekibin etkili hücumunda ceza alanında Hakan Özmert'in ara pasında topla buluşan Bünyamin Balcı, Onur Atasayar ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada penaltıda topun başına gelen Hakan Özmert, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

7. dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Batuhan Kör'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

9. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanına yakın bir mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Bünyamin Balcı'nın şutunda kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu çeldi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak topu kafayla penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a indirdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Ali Akman'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanına doğru hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ara pasında sağdan depar atan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kaldı. Topu iyi kontrol eden Gökdeniz sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

36. dakikada Antalyaspor skoru 3-0'a getirdi. Bursaspor savunmasının hatasında bir anda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

42. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Emirhan Aydoğan savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda Naldo son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.

75. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlığı son anda çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka tehlikeli atak olmadı ve maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-0 kazanarak kupada tur atladı.

Bursaspor: 0 - 3 :Antalyaspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen-Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 57 Çağatay Yılmaz)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Adem Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy)

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (P), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 54 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)