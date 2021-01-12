TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere gittiği Bursa’da konuştu. .

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, ”Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz” dedi.

Ziyaretlerin ardından Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor müsabakasını izledi.

Nihat Özdemir: Bursaspor, Türk futbolunda ayrı bir yere sahip bir takım

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bursa’nın kenisi için önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, yıllardır Bursa’da enerji dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, ”Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile maçını izlemeye geldik. Başarılı bir şekilde bu noktaya geldi Bursaspor. Başarılarının devam etmesini dilerim. Bursaspor, Türk futbolunda ayrı bir yere sahip bir takım. Bu sene büyük bir atılım yaptı. Türkiye’de bu işi uygulayan ilk olarak Altınordu Spor Kulubü. Şimdi de Bursaspor böyle bir karar aldı. Hiç yabancı olmadan, tamamen altyapıdan gelen futbolcularla ligi götürmek. Bu kararı biz yürekten destekledik. Başarılı oluyorlar bunu Türkiye Kupası’nda da gösterdiler. TFF 1’inci Lig’de de iyi mücadele ediyorlar. Bu bizim için bir iftihar meselesi. Her zaman kalbimiz onlarla beraber” dedi.

”Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz”

Nihat Özemir, pendeminin dünyayı fazlasıyla etkilediğini ifade ederek, ”Yalnız Türkiye’de değil dünyada da tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu tarz maçların güzel olduğu savunulamaz. Seyirci, maçların en büyük öznesidir. Bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor. Gıda sektöründe müşteri kabul edilmezken stadyumlara da şu an için seyirci almamız mümkün değil. Ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gördük ki ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor ve iyiye gidiyor. Hafta içinde de aşı uygulamaları ülkemizde başlanacak, neticelerini hızla alacağız. Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz. Türkiye’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali var. Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacağız. Bizim hedefimiz yalnız Türkiyemizde değil, Avrupa’da da maçların seyircili oynanmasıdır” diye konuştu.