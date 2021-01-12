Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

ISPARTA'da bir kişi, yaşadığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ISPARTA Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartın sahibi, kiracısı Gökhan E.’den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi, Gökhan E.’yi başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan E.’nin öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.