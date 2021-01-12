Manisa'da fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu

MANİSA'da etkili olan fırtına sırasında 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu.Abone ol
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkiinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.