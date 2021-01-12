Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp'ın özel hayatın gizliliğini ihlal eden kararının ardından BiP ve Telegram uygulamalarına geçiş yaptı.

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WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşılacağını açıklamasından sonra Türkiye'de BiP, Dedi ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına rağbet arttı. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da farklı uygulamalara yöneldi.

Bip ve Telegram'a katıldı

Erdoğan, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a geçtiğini duyurdu. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada BiP ve Telegram uygulamalarındaki kanal linkleri de paylaşıldı.