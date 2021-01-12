Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp'ın özel hayatın gizliliğini ihlal eden kararının ardından BiP ve Telegram uygulamalarına geçiş yaptı.Abone ol
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşılacağını açıklamasından sonra Türkiye'de BiP, Dedi ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına rağbet arttı. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da farklı uygulamalara yöneldi.
Bip ve Telegram'a katıldı
Erdoğan, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a geçtiğini duyurdu. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada BiP ve Telegram uygulamalarındaki kanal linkleri de paylaşıldı.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.Güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.