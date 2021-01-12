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Diyarbakır Ergani'de feci kaza 1 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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DİYARBAKIR Ergani-Dicle karayolunda meydana gelen kazada; edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen Dicle istikametinden Ergani istikametine ilerleyen araç ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerin olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

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