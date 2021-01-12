Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23.152'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatte 983'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 10 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 13 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 701'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız'' İfadelerini kullandı