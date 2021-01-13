CHP'li Barış Yarkadaş'dan olay iddia: AK Parti, seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istiyor

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yarkadaş, AK Parti'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini söyledi.

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Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin seçim barajını düşürme vaadiyle geldiğini söyleyerek "Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak." açıklaması yaptı. Yarkadaş, iki senaryo üzerinde çalışıldığını savundu.

"Yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında..."

Yarkadaş, şunları söyledi: Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar. Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Saadet Partisi'nin, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor.