Meteoroloji 36 kent için alarm verdi! Sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
Son dakika hava durumu raporunda 22 kent için sarı, 14 kente ise turuncu alarm veren Meteoroloji; sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yer yer kar yağışlı olacak. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.