Meteoroloji 36 kent için alarm verdi! Sağanak, kar ve fırtına etkili olacak

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.