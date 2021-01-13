Manisa'da tam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.Abone ol
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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