Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 120'de Luyindama ile 1-1'i yakaladı ve karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, seri penaltı atışları sonrasında 7-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

''Kupada devam ettiğimiz için mutluyum"

Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatya'yı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele etti. Neredeyse kazanabilirdi de... Geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Saat gece yarısı 12'yi geçti, ağır mesaideyiz. Daha uçağa binip İstanbul'a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa yoğun günler yaşatıyor. Son 8'e kaldık. Kupada devam ettiğimiz için mutluyum" dedi.

''Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor''

Fatih Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

Bu sözlerin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada #YalnızdeğilsinFatihTerim hashtagini açarak Terim'e destek vererek yönetimi istifaya davet etti. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

''Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler''

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini aktaran Terim, şöyle konuştu: "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum. Malatyaspor'u, Hamza hocayı ve oyuncularımı kutluyorum. Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler. Son dakika rakip de turu geçebilirdi. Artık çeyrek finale kaldık. Artık önümüzdeki rakipleri bekleyeceğiz."

Taraftar sahip çıktı

Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesinin Mayıs ayında biteceğini söyleyen ve ayrılık sinyali veren Fatih Terim'e taraftar büyük destek verdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada yalnızdeğilsinFatihTerim hashtag'i altında binlerce mesaj yazdı. İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...



