BIST 1.559
DOLAR 7,40
EURO 9,02
ALTIN 439,65
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ankara'da direksiyon başında o halde görünce şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’nın Sincan ilçesinde bir kişi yol kenarına park edilmiş otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay saat 16.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 228’inci sokakta meydana geldi. Vatandaşların yaptığı "Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 06 AL 8046 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran Sadullah K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sadullah K’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangisi son liste
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan’da
ABD Genelkurmayı'ndan flaş genelge başkomutanı açıkladılar
Malatya'da mezarlıkta şaşkına çeviren olay: Daha önce ne duyduk ne de gördük
Bill Gates, George Soros ve Rockefeller kovid-19'u üretmekle suçlandı
Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor
Tekirdağ'da haciz gelince şok oldu! Karakola gidince gerçek ortaya çıktı
Çin’e ait 4 gemi Doğu Çin Denizinde Japonya kara sularını ihlal etti
Muş’ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası! 14 gün giriş-çıkış yasak
Twitter'ın ardından Trump'ın YouTube kanalı da kapatıldı
Yorumlar