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Çin aşısı CoronaVac ile ilgili yeni açıklama: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38

TÜRKİYE'nin de satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'daki denemelerinde elde edilen sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Aşının 'genel koruma oranı'nın yüzde 50.38 olduğu belirtildi. 

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Aşıyı üreten Çin şirketi Türkiye'nin satın aldığı Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri genel koruma oranının yüzde 50.38 olduğunu duyurdu. Butantan'ın klinik araştırma bölümünün medikal direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın içinde klinik tedavi ihtiyacı hissetmeyecek derece hafif hastaların veya asemptomatik vakaların da bulunduğunu söyledi.

Yüzde 78 koruma sağladığı açıklanmıştı 

Butantan Enstitüsü geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada aşının ağır hastalığı yüzde 100, orta ve hafif hastalığı ise yüzde 78 oranında engellediğini açıklamıştı. Fakat uzmanlar bu sonuçların ikincil olduğunu, kamuoyuna açıklanan az sayıda veriye göre aşının koruma oranının en fazla yüzde 63 olarak hesaplandığını öne sürmüştü.

Ensitütü, ülkenin ilaç düzenleme kurulu Anvisa'nın da acil onay için daha fazla veri talep etmesi üzerine bugün yeni bir açıklama yapılacağını duyurmuştu

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