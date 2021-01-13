Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı. DHA'nın haberine göre, yöneticiler Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Öncelik Galatasaray'da

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

Görüşmeler çıkmaza girdi

Takvim'de yer alan detaya göre; Fatih Terim'in yönetimden ısrarla talep ettiği İrfan Can Kahveci için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün resmi girişimde bulundu. Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile İrfan için buluştu. Ancak Gümüşdağ yıldız oyuncu için 14 milyon Euro istedi. Sarı-Kırmızılılar bu parayı ödemelerinin mümkün olmadığını belirtti. Görüşmeler çıkmaza girdi.