BIST 1.559
DOLAR 7,40
EURO 9,02
ALTIN 439,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “7. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey hazırlıkları ve Karaçi Başkonsolosluğumuzun yeni binasının açılışı için kardeş Pakistan'dayız” dedi. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Çavuşoğlu’nun ziyareti hakkında yapılan açıklamada, “Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkileri ortak inanç, kültür ve tarihe derinden bağlıdır. Olağanüstü karşılıklı güven ve saygı ile desteklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Pakistan-Türkiye-Azerbaycan ikinci üçlü toplantısı yarın yapılacak

Pakistan-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ikinci üçlü toplantısı, yarın İslamabad'da yapılacak. Toplantıda, küresel ve bölgesel meseleler ve tüm alanlarda daha iyi işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Üçlü toplantının ilki ise Kasım 2017'de Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki düzenli üst düzey görüşmeler kapsamında son 2,5 yılda üçüncü kez Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi
ABD Genelkurmayı'ndan flaş genelge başkomutanı açıkladılar
Çin aşısı CoronaVac ile ilgili yeni açıklama: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38
Bill Gates, George Soros ve Rockefeller kovid-19'u üretmekle suçlandı
Tekirdağ'da haciz gelince şok oldu! Karakola gidince gerçek ortaya çıktı
Çin’e ait 4 gemi Doğu Çin Denizinde Japonya kara sularını ihlal etti
Muş’ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası! 14 gün giriş-çıkış yasak
Twitter'ın ardından Trump'ın YouTube kanalı da kapatıldı
Trump görevden azledilecek mi? Başkan Yardımcısı Mike Pence açıkladı
Kanada Başbakanı Trudeau, kabinesine 3. Müslüman bakanı ekledi
Yorumlar