Luyindama'dan Fatih Öztürk itirafı

Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynayan Luyindama, yaptığı açıklamada kaleci Fatih'le aralarındaki diyaloğa değindi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 120'de Luyindama ile 1-1'i yakaladı ve karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, seri penaltı atışları sonrasında 7-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı penaltılara taşıyan golü son anlarda atan Luyindama, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "Kolay olmayan bir rakibe karşı oynadık. Malatyaspor iyi bir takım ama iyi bir konsantrasyonla sonucu aldık. Fatih Öztürk çok mutluydu. 'Beni kurtardın' dedi. Golüm herkesi mutlu etti ve ben de bu golü takım için attım" dedi.