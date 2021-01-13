Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı ezdi geçti

THY Euroleague’in 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında karşılaştığı İspanyol temsilcisi Baskonia’yı 96-76’lık skorla mağlup etti.

Abone ol

THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Baskonia'yı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertliler iyi başladı. Jan Vesely'nin çift hanelere ulaştığı çeyreği temsilcimiz 28-18 önde kapattı. Nando De Colo'nun ön plana çıktığı ikinci çeyrekte dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Fenerbahçe Beko devreye 10 sayı farkla girdi. (51-41)

Üçüncü çeyrekte vites artıran Fenerbahçe Beko, farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Top paylaşımını asistlerle destekleyen sarı-lacivertliler son on dakika 75-56'lık üstünlükle geçti. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Igor Kokoskov'un öğrencileri parkeden 96-76 galip ayrıldı.

Temsilcimizde Nando De Colo 27 sayı, Jan Vesely 17 Lorenzo Brown 14 sayıyla oynadı. Baskonia'da ise Achille Polonara, Alec Peters ve Zoran Dragic 12'şer sayı üretti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 9. galibiyetini elde ederken, Baskonia 10. yenilgisini aldı.

Çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 15 Ocak Cuma günü Panathinaikos'u konuk edecek.