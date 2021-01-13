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Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim Gamze Okutucu yaşı kaç?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu menajer Gamze Okutucu ile olan samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve olanlar oldu. İkilinin yakın halleri aşk yaşıyorlar iddiasını güçlendirdi. Peki kimdir Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Gamze Okutucu, kaç yaşında?

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Oyuncu Melis İşiten ile 2019 yılında anlaşarak ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'nun menajer Gamze Okutucu ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından Okutucu ile samimi pozunu yayınlayan Kaygılaroğlu'nun bu hareketi "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. Bu samimi pozun ardından herkes Gamze Okutucu kimdir araştırması yaptı. 

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Aşk mı yaşıyorlar: Kaygılaroğlu, Instagram hesabından menajer Gamze Okutucu ile birlikte birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını yayınladı.

33 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorunu getirdi.

Gamze Okutucu kimdir: 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İspanya'da öğrenim hayatına devam etti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.

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