Flaş gelişme! Çin'den alınan korona aşısının test süreci bitti aşılama için randevu verilmeye başlandı

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı aşılama başlıyor. Çin'den alınan CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. 3 milyon doz aşı Türkiye geneline dağıtıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

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Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

Aşılama ne zaman başlıyor?: Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. 14 günlük inceleme süreci bugün tamamlandı. Aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlaması bekleniyor.

Aşı için randevu verilmeye başlandı: 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. MHRS sistemine e-Devlet üzerinden de ulaşmak mümkün.

Brezilya'dan kötü haber geldi Çin'in ürettiği CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlerinden kötü haber geldi. Brezilya'nın daha önce yüzde 78 koruma sağladığını duyurduğu aşının yüzde 50.38 koruma sağladığı açıklandı. Türkiye'deki sonuçların ise yüzde 92 koruma sağladığı şeklinde olduğu açıklanmıştı.

Aşıda öncelik sırası kimlerin? Bilim Kurulunca aşılamanın dört aşamada yürütülmesi planlandı.

- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle korumaevlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

- İkinci aşamada aşı, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak.

- Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Vatandaş aşı sırasını nasıl görecek?: Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

Hastanelerde aşı odaları oluşturuldu: Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.