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Tekirdağ'da mahalleli sokağa döküldü! Hüngür hüngür ağlayarak izlediler

TEKİRDAĞ'da sobadan çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi. Ev sahipleri yangını gözyaşlarıyla izledi.

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Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi girişinde Üzeyir Elekçi’ye ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangını duyan çok sayıda mahalle sakini sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Ev sahibinin yakını Güler Say, “Yandı her şeyleri soğuk kış gününde. Herkes zaten ucu ucunda geçiniyor. Neyle nasıl yaptıracaklar şimdi bu evi?” dedi. Binlerce lira zararlarının olduğunu ifade eden Üzeyir Elekçi’nin babası, “Çok zararımız var be ya. Televizyon, dolap, çekyat ne varsa yandı. Evin içinde kullanılacak bir şey kalmadı” diye konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Hacer Elekçi de, “Kızanım sobayı yakmış dışarı çıkmış. Arkasından ev tutuşmuş” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

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