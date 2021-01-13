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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'a cuma günü düşmesi beklenen kar Bolu'da etkisini gösterdi. Yeşil alanları beyaz örtüyle kaplayan kar İstanbul tabelasını da beyaza bürüdü.

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Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kar yağışının durduğu Bolu Dağı’nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.

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