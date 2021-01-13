Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa edeceğini açıkladı

ESTONYA Başbakanı Juri Ratas, istifa kararı aldı.

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Estonya Başbakanı Juri Ratas, üyesi olduğu Merkez Parti’ye ilişkin yolsuzluk iddialarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Başkent Tallin’de açıklama yapan Ratas, siyasi sorumluluğu üstlenmek ve iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla bu istifa kararı aldığını dile getirdi.

Ratas’ın istifasını gün içerisinde Cumhurbaşkanına sunması bekleniyor.

Estonya’da daha önce bir gayrimenkul projesine verilen devlet yardımı kredisiyle ilgili soruşturma başlatmıştı.