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HABER /  EĞİTİM

YÖK düğmeye bastı! Para ile ödev tez hazırlatanlara suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para ile ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusunda bulundu.

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YÖK tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi

Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

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